Paziente psichiatrico scappa dall’ospedale: entra in chiesa, spacca le panche e frantuma il leggio. Terrore tra i fedeli

Luisago (Como), 28 settembre - Paura in chiesa: entra urlando, rompe i vetri all'ingresso e spacca le panche dei fedeli, per lo più anziani, che fuggono terrorizzati. Quindi si avvicina all'altare, rovescia il leggio in marmo frantumandolo. Poi si allontana.

E' successo ieri sera, mercoledì 28 settembre, poco dopo le 20, a Luisago, in provincia di Como. Un uomo di 44 anni in preda a delirio, è entrato nella chiesa della Madonna della neve. Sul posto, sono intervenuti i Carabinieri di Fino Mornasco.

Grazie alla descrizione fornita dal parroco, i militari sono riusciti a rintracciare l'uomo in un bar. Il 44enne, alla vista dei carabinieri, ha avuto un nuovo attacco d'ira. Si è quindi scagliato contro gli agenti, che sono riusciti a contenerlo e a identificarlo.

I militari hanno accertato, poi, che l'uomo era un soggetto psichiatrico che quel pomeriggio si era arbitrariamente allontanato dal reparto di psichiatria del Sant'Anna di Como dove lo hanno nuovamente ricondotto e dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.