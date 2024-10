L’omaggio di giudici e avvocati al magistrato della strage di Erba

Un’aula di Corte d’Assise gremita come rare volte, per il momento di ricordo organizzato a un anno dalla scomparsa di Mariano Fadda, sostituto procuratore vinto dalla malattia il 21 ottobre dello scorso anno. Un sentito momento di raccoglimento preceduto dai ricordi del Presidente della Sezione Penale Carlo Cecchetti, del procuratore Massimo Astori, dei presidenti dell’Ordine degli Avvocati Daniela Corengia, e della Camera Penale Edoardo Pacia. "Questa aula così piena – ha detto Cecchetti – dimostra che questo non è stato un anno senza di lui. È stato un tempo in cui tante volte abbiamo pensato a Mariano, lo abbiamo immaginato e ne abbiamo ricordato il sorriso. È sbagliato dire che è scomparso, ma ci manca tanto". Un intervento pieno di emotività, come quello del Procuratore, che ha speso soprattutto tre parole per il suo ricordo: "La forza, che ha dimostrato nell’affrontare la malattia e renderla meno drammatica. Il coraggio di affrontare la verità. La generosità nel non volersi abbandonare e non essere mai di peso per gli altri". Ad ascoltare queste parole, c’era l’intero corpo dei magistrati, decine di avvocati, tutto il personale e la polizia giudiziaria del Palazzo di Giustizia. Pa.Pi.