“Lo Sguardo delle Donne“. Le figure femminili di Modigliani

"Lo Sguardo delle Donne", esposizione dedicata alle celebri figure femminili ritratte da Amedeo Modigliani, unisce patrimonio artistico, tecnologia e accessibilità in un’unica esperienza, aperta al pubblico sabato 14 dalle 16 e domenica 15 giugno dalle 10 alle 18, nella Sala Civica del Torchio di Carimate. Organizzata dalla Pro Loco di Carimate con Elv Culture of Innovation e l’Associazione Culturale Modigliani Institut Archives Légales, la mostra porterà nello spazio di piazza Castello le iconiche figure femminili di Amedeo Modigliani, partendo dai numerosi lavori che l’artista ha dedicato alle donne nel corso della sua carriera. Scandito da litografie certificate dagli Archivi Legali Modigliani, il percorso espositivo svela l’universo femminile concepito dal pittore livornese, tra eleganza, introspezione e forza interiore. Le opere sono presentate in un allestimento contemporaneo pensato per essere accessibile a tutti, con Qr code interattivi e didascalie in braille, per un’esperienza coinvolgente, inclusiva e tecnologicamente avanzata. Inoltre la Modigliani Vr Experience, è una galleria virtuale in cui il pubblico può vivere la suggestione di entrare in quattro celebri quadri, esplorandone la storia, il significato artistico e l’importanza nel percorso creativo dell’autore. Pa.Pi.