Litiga con la figlia madre accoltellata

Una lite in famiglia e una coltellata alla madre, alla presenza anche della sorella. È avvenuto martedì sera alle 21.30 a Moltrasio in via Donegana, davanti all’abitazione di una famiglia di origine straniera. La figlia trentenne, al culmine della lite, ha estratto un coltello e ha sferrato un fendente alla madre, una donna di 64 anni, colpendola a una spalla. L’ambulanza del 118 ha trasportato la donna all’ospedale Valduce, dove è arrivata in condizioni meno preoccupanti di quanto temuto all’inizio. I medici, dopo averla medicata, l’hanno comunque trattenuta per una notte, dimettendola ieri mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cernobbio. Le cause del litigio sono in parte ancora da chiarire. In considerazione della prognosi lieve, al momento non sono stati presi provvedimenti nei confronti della figlia, che sarà comunque indagata.