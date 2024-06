L’invasione delle meduse. A maglia e all’uncinetto

È composta da 1.400 meduse provenienti da tutto il mondo l’installazione più spettacolare della terza edizione di Yarn Bombing Barzanò, il festival della fiber art a uncinetto e maglia che per il terzo anno, per tre giorni, invaderà il centro del paese con centinaia di lavori scenografici. Un’invasione di arte da strada da venerdì a domenica, date scelte in corrispondenza della Giornata Mondiale del Lavoro a Maglia in Pubblico.

In mostra ci saranno opere di ogni soggetto, dimensione e provenienza: non solo da tutta Italia ma da numerosi altri Paesi tra Europa, Nord Europa e Sud America. Ogni anno i partecipanti sono chiamati anche a realizzare in sinergia un’opera di grandi dimensioni, il cui tema quest’anno sono appunto le meduse, giunte da ogni parte del mondo.

Ma molti altri temi caratterizzano le diverse zone del percorso: il mare, i fiori e gli animali, la pace, solo per citarne alcuni. Anche l’arte è stata spesso fonte di ispirazione: non solo per le opere installate lungo il circuito espositivo, ma anche protagonista della mostra allestita nella Canonica di San Salvatore, che celebra i dieci anni dell’associazione Sul Filo dell’Arte, che da sempre riproduce in filato le opere dei più celebri artisti: da Picasso a Van Gogh fino alla recente Nicki dei Saint Phalle.

È uno dei tanti eventi che caratterizzano il fine settimana: venerdì alle 20.30 le Olimpiadi della Maglia; sabato alle 15 una Caccia al tesoro tra le opere esposte; alle 17 la presentazione del libro “Sul filo di lana“ di Loretta Napoleoni; poi la serata con paella e sangria. Domenica market tematico per tutto il giorno, un calendario di una ventina di corsi, tutti a frequentazione gratuita come ogni attività del festival, e alle 17 chiusura con una sfilata riservata alle associazioni. Info sui social del Festival.

Paola Pioppi