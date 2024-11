L’inclusione passa dal turismo. Corso professionale per disabili

L’inclusione passa anche dal turismo, specie sul lago di Como dove l’associazione Cometa ha presentato un nuovo corso professionale rivolto a persone con disabilità intellettiva. "Nel lavoro ciascuno può scoprire i propri talenti, maturare competenze professionali e raggiungere autonomie spendibili nella quotidianità - ha spiegato il responsabile dell’area Formazione lavoro, Alessandro Figini - Dall’esperienza maturata nei luoghi di lavoro di Cometa è nata la volontà di fornire alle persone con disabilità una formazione professionalizzante che migliori la qualità di vita, insegni una professione". Da questo desiderio è nato il primo corso di formazione professionalizzante per assistente alle vendite, un progetto in collaborazione con Intesa Sanpaolo sviluppato anche grazie alla collaborazione con Associazione APSA. Il corso sarà suddiviso in due parti: una prima parte dalla durata di sei mesi focalizzata su lezioni teoriche, laboratori pratici in aula e sul campo nei negozi di Cometa, seguita da una seconda fase in cui i corsisti verranno inseriti in tirocini nelle aziende del territorio. "Per questo corso abbiamo arredato l’aula con dei cartelli scritti in un linguaggio semplificato - sottolinea Maria Cristina Spanò, coordinatrice dell’iniziativa - Questi accorgimenti possono essere strumenti e spunti anche per un’azienda. Allo stesso modo, attraverso una guida scritta in linguaggio facile da leggere, frutto della collaborazione tra Cometa e l’Associazione APSA, è nata ‘Como facile’, vademecum per tutti le persone con disabilità intellettiva che verranno in vacanza in città. Hanno partecipato alla presentazione anche la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e Andrea Forghieri, Executive Director di Intesa Sanpaolo per il Sociale.