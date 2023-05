Limido Comasco, a fuoco il contatore della scuola materna

Limido Comasco, 7 maggio 2023 – E’ andato a fuoco questa mattina all’alba il contatore della scuola materna di via Ugo Foscolo a Limido Comasco, facendo scattare l’intervento urgente dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state domate in pochi minuti, evitando che il rogo si estendesse all’edificio scolastico. L’allarme la centralino è arrivato alle 5.45, quando l’area attorno al contatore era già invasa da un fumo molto denso. Al momento non è stato possibile chiarire cosa abbia fatto scattare il rogo: le verifiche da parte dei tecnici dei vigili del fuoco sono in corso, per isolare il punto di innesco e capire se è stato causato da un guasto elettrico o da altro.