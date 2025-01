Lettera appello del vescovo: "Fate religione"

Una lettera rivolta a tutti gli studenti della provincia di Como per promuovere l’insegnamento della religione cattolica a scuola. Il vescovo di Como, il cardinale Oscar Cantoni, ha deciso di indirizzarla a tutte le famiglie della diocesi in vista della scelta che andrà comunicata sul portale del ministero dell’Istruzione entro il prossimo 10 febbraio.

"Carissimi genitori, cari ragazzi e ragazze, dal 21 gennaio al 10 febbraio, sarete chiamati a compiere una scelta importante per il percorso formativo e umano che caratterizzerà la vostra vita scolastica - scrive il cardinal Cantoni -. Si tratta della decisione di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, un momento che invita alla riflessione sul valore di questa opportunità educativa.

Non è soltanto una lezione come le altre, è un tempo dedicato a esplorare i grandi interrogativi della vita, a comprendere le radici della nostra cultura e a coltivare un pensiero critico aperto al dialogo. Questo insegnamento offre ai giovani una chiave per leggere la storia e l’arte, per cogliere il senso profondo di tanti eventi e simboli che plasmano la nostra società e le nostre relazioni umane. Mira a formare persone nella loro integrità, ponendo al centro il rispetto, la dignità umana e il senso di responsabilità verso se stessi e gli altri".

Se in Italia il 75% degli studenti si avvale dell’insegnamento della religione cattolica a scuola, nella diocesi di Como la media è leggermente superiore e sfiora l’80%: i numeri sono più alti nei cicli di infanzia e primaria (85% degli iscritti) e più bassi alle superiori (circa il 77%).

Ro.Can.