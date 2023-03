L’emergenza idrica Un tavolo tecnico contro la siccità in Valle

Vallecamonica. Oramai è emergenza idrica. Le falde acquifere si stanno abbassando sempre più e, oltre a Darfo Boario terme sono diversi i Comuni pronti a dover attuare piani di emergenza. Se ne parlerà venerdì 31 marzo al Bacino imbrifero montano dove il presidente delle Comunità montana di Valle Camonica Alessandro Bonomelli e l’assessore Mirco Pendoli hanno invitato le società Servizi Idrici Valle Camonica con i Comuni che gestiscono in autonomia il Servizio Idrico integrato e Acque Bresciane, che, per esempio, da alcuni mesi è il gestore di Darfo Boario Terme. L’incontro servirà a pianificare azioni e prevenire situazioni di difficoltà pronte a manifestarsi se presto non pioverà. L’unica perturbazione di questa settimana è stata flebile ed è durata meno di un‘ora. Non ha dunque sortito effetto alcuno. I laghi, sia Benaco, Garda ed Eridio, sono bassissimi, ai minimi storico per questo periodo, sia quelli di montagna. Come cominciano a mostrare evidenti sofferenze, così come pozze e laghetti di pianura. Tanti Comuni stanno chiedendo ai cittadini di usare acqua solo quando serve e di evitare qualsiasi tipo di spreco. Da lunedì 27 marzo la Servizi Idrici Valle Camonica si è dotata di un nuovo camion cisterna che servirà per fare fronte alle eventuali emergenze che si presenteranno. "Garantiamo sin da ora la massima disponibilità a collaborare direttamente e a fornire supporto ai 30 Comuni che gestiscono in autonomia il Servizio idrico integrato. Per quanto riguarda la crisi idrica del Comune di Darfo Boario Terme – spiega il presidente della Siv Corrado Tomasi - non essendo lo stesso un diretto interlocutore avendo dato la gestione del servizio ad Acque Bresciane, assicuriamo comunque la nostra massima disponibilità ad Acque Bresciane Srl, invitata con noi al tavolo".

Dalla società arrivano diversi consigli per i cittadini. "L’acqua è preziosa e va utilizzata in modo responsabile, per irrigare e innaffiare è bene istallare sistemi di raccolta dell’acqua piovana. Non solo: le perdite di acqua su suolo pubblico vanno segnalate al numero verde o all’ente di competenza - dicono dagli uffici – i contatori vanno monitorati e la verdura e la frutta lavate in una bacinella. La doccia va preferita al bagno e mentre ci si lava i denti i rubinetti vanno chiusi. Le auto non dovrebbero essere lavate con acqua potabile". Milla Prandelli