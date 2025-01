Le ciclabili piacciono. Un nuovo collegamento nella frazione di Fecchio

Nonostante i saliscendi Cantù batte Como in materia di piste ciclabili. Mentre nel capoluogo lariano infatti sembra naufragata, per sempre, la "dorsale dei Pellegrini", la ciclopedonale da oltre 4 milioni di euro che avrebbe dovuto attraversare buona parte della città e invece è rimasta praticamente ferma al palo, nella città del Mobile le ciclabili piacciano e dopo quella che da Cantù - Asnago porta fino a Corso Europa il Comune è pronto a mettersi al lavoro su un nuovo collegamento in via Virgilio, nella frazione di Fecchio.

L’obiettivo a lungo termine è riuscire a collegare con il centro città le frazioni creando delle corsie dove le bici e anche i pedoni potranno muoversi in sicurezza senza il timore di essere travolti dalle auto. Un incentivo alla mobilità dolce per tutti gli sportivi, ma anche per le persone comuni, grazie alla diffusione delle e-bike che ormai con il minimo sforzo consentono anche ai meno allenati di superare le salite più impervie. Nel caso del collegamento tra Asnago, dove si trova la più importante delle due stazioni cittadine, Comune e Provincia si sono divise in parti uguali il costo dell’intervento costato un milione di euro. Non è andata così a Como che ha praticamente dovuto rinunciare al finanziamento di 4 milioni di euro che l’allora sindaco Mario Lucini era riuscito ad assicurarsi dall’Ue attraverso la Regione.

"Un fallimento non solo annunciato ma da alcuni decisamente voluto, con capofila le destre cittadine - l’amaro commento di Bruno Magatti di Civitas - La volontà di far fallire il progetto messo a punto dalla Giunta Lucini e finanziato da Regione Lombardia è figlia dell’ingenuo e miope intento di fare un favore, che in realtà nel tempo si rivelerà un dispetto, a un manipolo di persone e di interessi. La città morirà se resterà nelle mani di qualche affitta-case-vacanze e quando i suoi cittadini si sveglieranno dal torpore o dall’anestesia ci auguriamo solo non sia troppo tardi".

Nel caso di Como a bloccare l’intervento è stata la decisione di non sacrificare un considerevole numero di parcheggi in centro per fare posto alla pista.