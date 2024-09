Lavoro nero a Como: la Gdf sospende l'attività di due locali

Fino Mornasco (Como), 30 settembre 2024 – Fino Mornasco, San Fermo della Battaglia e Villa Guardia sono i Comuni in cui si sono concentrati i controlli svolti nel fine settimana dalla Guardia di Finanza di Como, per il contrasto al lavoro nero. Sono stati sanzionati tre locali per aver impiegato in tutto cinque lavoratori senza contratto, di quattro nazionalità italiana e uno del Burkina Faso, oltre a due con contratti irregolari di nazionalità pakistana. Per due esercizi commerciali è stato chiesto, all’Ispettorato del Lavoro di Como, un provvedimento di sospensione dell’attività in quanto più del 10 per cento dei lavoratori presenti al lavoro al momento del controllo, era in nero. Il provvedimento sarà revocato quando il datore di lavoro avrà provveduto a pagare le sanzioni previste e a sanare la posizione dei lavoratori irregolari.