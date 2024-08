Lavori sulla rete idrica in città. La conclusione è anticipata

Avevano promesso di concludere i lavori entro Ferragosto e sono addirittura riusciti a terminare in anticipo di una manciata di giorni i tecnici della società Lereti, impegnati dall’agosto scorso nel cantiere per il rifacimento della rete idrica. Alla fine l’intervento verrà chiuso addirittura con un paio di settimane d’anticipo, una buona notizia per i residenti e più in generale per tutti i comaschi che nonostante la pazienza non erano riusciti a fare l’abitudini con i disagi causati dai lavori lungo una delle vie di accesso alla città.

"Abbiamo rispettato i tempi, anzi abbiamo addirittura anticipato l’ultimazione delle opere - sottolinea Stefano Cetti, amministratore delegato del gruppo Acinque - Lo avevamo promesso alla città: avremmo moltiplicato le attenzioni nella progettazione e nell’organizzazione dell’intervento e nelle tempistiche dell’esecuzione, ben coscienti della posizione estremamente delicata per la circolazione locale e per la mobilità turistica, così importante per Como.

Mi piace sottolineare che una temuta criticità ha offerto l’occasione di dimostrare una volta di più la capacità di iniziativa, le competenze ma anche il senso di responsabilità con cui lavorano le aziende del gruppo Acinque sul nostro territorio". La strada è stata riaperta già nella serata di ieri, ma chiuderà di nuovo per i lavori di asfaltatura che però si cercherà di svolgere di notte, in maniera tale da non influire sul traffico.