Lario sotto la soglia d’esondazione, ripristinata la viabilità

È sceso sotto la soglia di esondazione il lago di Como che ieri sera all’idrometro di Malgrate misurava 108,1 centimetri sopra lo zero idrometrico, dodici in meno della quota di esondazione che era stata superata una decina di giorni fa. Nonostante i detriti ancora in buona parte da rimuovere, la situazione sta lentamente ritornando alla normalità e ieri mattina è stata riaperta anche la seconda corsia di fronte a piazza Cavour, insieme al Lungo Lario Trento nel tratto da via Recchi a via Cairoli.

Con il ripristino della viabilità ordinaria è stata sospesa la deviazione attraverso la Ztl, utilizzata fino a ieri per far attraversare la piazza alle auto; vietato il transito anche sulle preferenziali da via Bertinelli, via Nazario Sauro, viale Battisti, viale Spallino, via Milano. È ripresa anche la normale circolazione degli autobus secondo i percorsi in vigore prima dell’inizio dell’emergenza, una buona notizia anche per gli studenti che nei giorni scorsi proprio a causa delle deviazioni avevano avuto qualche difficoltà ad arrivare in classe in orario.

Ro.C.