Lario e Ceresio protagonisti anche a Berlino

Lario, Ceresio e Valle Intelvi saranno protagonista dal 4 al 6 marzo all’ITB di Berlino, una delle più importanti fiere internazionali del turismo, appuntamento di riferimento per gli operatori del settore a livello mondiale. All’edizione 2025 sono attesi 5.600 espositori provenienti da 190 Paesi e oltre 100.000 visitatori. Per tutta la durata della fiera, il Lago di Como sarà presente con un proprio stand dedicato all’interno dello spazio espositivo di Enit Italia, offrendo così una vetrina esclusiva per promuovere il territorio e le sue eccellenze. "Questa azione – spiega Fabio Dadati, componente di Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco – si inserisce in un più ampio progetto di promozione turistica della destinazione Lago di Como, in collaborazione con ENIT, l’Agenzia Nazionale del Turismo e l’Assessorato al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia. Saremo presenti all’ITB di Berlino e ad altre prestigiose fiere internazionali come ATM Dubai, TTG Rimini e WTM Londra". La Germania si conferma il principale mercato estero per il Lago di Como, rappresentando circa il 15% delle presenze turistiche annuali. La Valle Intelvi invece metterà in mostra le escursioni panoramiche, i percorsi di trekking e mountain bike, lo sci invernale e le esperienze enogastronomiche legate alle tradizioni locali. Un luogo ideale per chi cerca un turismo autentico e sostenibile, lontano dal caos delle grandi città, ma vicino a un contesto di straordinaria bellezza naturale. "La nostra presenza all’ITB di Berlino è un passo importante per far conoscere il valore delle valli attorno al Lago di Como, autentici polmoni verdi e destinazioni ideali per il turismo esperienziale", conclude Matteo Augustoni, presidente di Valle Intelvi.