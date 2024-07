Menaggio, tuffo fatale nel lago di Como durante la gita in barca con la fidanzata: trovato morto il turista inglese disperso

Menaggio, 17 luglio 2024 – Non c’è stato nulla da fare Sam Paul Rigby, studente di Liverpool di 22 anni, ospite di un hotel della Tremezzina, che questo pomeriggio non è più riaffiorato dopo un’immersione nel Lario. Il ragazzo è stato trovato senza vita dopo le ricerche che erano partite appena è scattato l’allarme.

Assieme alla sua compagna, 19 anni (ne compirà 20 ad agosto), aveva noleggiato una barca, che sarebbe però andata alla deriva mentre i due ragazzi facevano un bagno al largo dalla riva, anche con immersioni.

Solo la ragazza è riuscita a chiedere aiuto, quando è riemersa e si è resa contro di non poter più raggiungere la barca, ma soprattutto che il compagno era sparito. La Guardia Costiera di Menaggio ha avviato le ricerche, coordinate dai carabinieri di Menaggio mentre la ragazza, illesa, è stata portata in via precauzionale all’ospedale di Menaggio.