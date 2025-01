Ladri nella ditta di autotrasporti. Fanno incetta di capi d’abbigliamento

Una settantina di colli contenenti capi di abbigliamento, sono stati rubati all’interno della Monsignori Autotrasporti di Cermenate. Gli scatoloni erano stati già caricati su tre rimorchi telonati, pronti a partire il giorno successivo per la consegna: i ladri hanno asportato i sei bancali senza commettere effrazioni, facendo sparire un numero al momento non quantificabile di capi di abbigliamento. L’allarme è scattato poco prima delle 6 di lunedì mattina. Ora le indagini dei carabinieri procedono passando al setaccio le immagini di telecamere di sicurezza che potrebbero aver ripreso i veicoli con la refurtiva mentre si allontanavano. Sembra escluso, per le modalità dell’incursione, che possano essere rimaste tracce o impronte utili sui rimorchi. I titolari dell’attività hanno presentato denuncia, il valore della merce non è ancora stato quantificato. Pa.Pi.