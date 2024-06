La tentazione irresistibile è portare i soldi in Svizzera

I numeri dell’attività della Guardia di finanza ai valichi di confine della Svizzera, testimoniano un flusso di denaro illegale incessante, nonostante i numerosi interventi in cui tali illeciti vengono scoperti. I numeri divulgati ieri, in occasione del 250° anniversario di fondazione del Corpo, parlano di 1961 controlli sulla circolazione della valuta nel periodo tra tutto il 2023 e i primi cinque mesi di quest’anno, con la scoperta di illecite movimentazioni per oltre 22milioni di euro, l’accertamento di 746 violazioni e il sequestro di valuta, titoli e certificati contraffatti per circa due milioni di euro. A questo si aggiungono gli atri illeciti tributari: 132 evasori totali, molti dei quali attiviti attraverso piattaforme di commercio elettronico, e 330 lavoratori in nero o irregolari. Sono 18 i casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni, manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all’illecita detenzione di capitali oltreconfine. Paola Pioppi