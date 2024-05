La strage di piazza della Loggia. Non solo ricordare, ma educare: "Un’ora di Costituzione a scuola"

Oggi come cinquant’anni fa, per difendere la Costituzione. Questo il messaggio emerso dalla seduta congiunta delle assemblee generali nazionali, regionali e provinciali della Federazione dei lavoratori della conoscenza Cgil, all’Istituto Castelli di Brescia, promosso dalla Flc Cgil in occasione del 50° anniversario della strage di piazza della Loggia. "Bisogna combattere contro il revisionismo storico partendo dalla scuola, facendo un’ora di costituzione italiana, non educazione civica affidata al primo docente disponibile", ha detto Rosy Bindi,già ministro della Sanità, delle Politiche per la famiglia, presidente della Commissione parlamentare antimafia, in collegamento. Diversi gli ospiti intervenuti: Benedetta Tobagi, Manlio Milani, Paolo Berizzi, Tomaso Montanari e il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che ha ribadito il parallelismo con la necessità di continuare la battaglia per il mantenimento dei diritti conquistati 50 anni fa.

"Si è tattata di un’occasione – sottolinea Francesco Bertoli, segretario Cgil Brescia – per ricordare l’impegno per le conquiste che poi sono arrivate. Non è un caso che la bomba sia stata fatta esplodere proprio durante la manifestazione del movimento sindacale e che si sia cercato di fermare il movimento del sindacato. Oggi è necessario continuare a difendere la Costituzione da oscurantismo, da un governo che ha caratteristiche reazionarie, non tralasciando elementi pratici, di difesa della scuola".

La giornata si è aperta con l’inaugurazione della mostra documentaria dal titolo ‘non potevamo essere che lì’. L’impegno della Flc Cgil Brescia proseguirà anche oggi. Nel pomeriggio, è infatti prevista l’iniziativa “E vorrei che le nostre speranze di allora... Piazza Loggia 1974 Piazza Loggia 2024” che coinvolgerà gli studenti delle scuole di Brescia e Provincia.

Federica Pacella