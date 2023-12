La Regione vuole rilanciare. Montichiari

L’aeroporto di Montichiari potrebbe essere controllato dalla Regione e diventarne un importante braccio operativo per il rilancio economico non solo della zona ma dell’intera Lombardia, dato che ora risulta essere sotto-utilizzato. Il consigliere regionale, Giorgio Bontempi (nella foto), di Fratelli d’Italia ha annunciato l’approvazione della mozione in Consiglio volta a riconsegnare alla Regione il controllo e della struttura, usata parzialmente come scalo merci dalla concessionaria Catullo spa. La mozione impegna il presidente della Regione e la Giunta a esaminare la possibilità di riprendere il controllo dell’aeroporto come asset strategico per lo sviluppo delle infrastrutture. Si propone inoltre un’analisi dell’impatto economico, logistico, turistico e sociale, nonché dei benefici attesi dalla riapertura del traffico passeggeri.

Milla Prandelli