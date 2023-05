La Giunta di Cernobbio è fatta, riconfermati gli assessori uscenti

Una vittoria senza discussioni quella ottenuta dal sindaco Matteo Monti alle elezioni dello scorso 14 e 15 maggio, con 1.602 voti pari al 48,44% delle preferenze quasi il 30% in più rispetto a Simona Saladini che non è andata oltre il 18,51% dei voti.

Ieri il sindaco ha presentato la sua nuova squadra che è una riconferma dell’esecutivo uscente. "Considero opportuno, per dare continuità all’azione amministrativa dell’Ente, confermare gli assessori del precedente mandato amministrativo conclusosi a maggio 2023 – ha spiegato - compreso l’assessore esterno, l’architetto Alessandra Santini, completando l’organo esecutivo con un nuovo assessore. Novitá della nuova giunta, Daniele Lironi". A Lironi, che in passato era stato assessore per il Pd quando a guidare il comune c’era Paolo Furgoni, sono andate le deleghe allo Sviluppo e Sostenibilità, Infrastrutture, Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente, Parchi. Il sindaco Monti ha tenuto per sé la delega alle Politiche della Sicurezza e la Programmazione Territoriale, le Politiche Economiche, Finanziarie e Tributarie, il Bilancio, la Programmazione Finanziaria, il Personale e gli Enti partecipati. Come vicesindaco è stato designato Mario Della Torre che è anche assessore al Marketing Territoriale, Turismo, Sport, Giovani Commercio, Demanio Lacuale e Protezione Civile; Sviluppo e Valorizzazione della Montagna, Sviluppo e Valorizzazione delle Frazioni. Maria Angela Ferradini è stata confermata assessore al Welfare, Servizi Sociali, Asilo Nido, Famiglie, Anziani, Disabili, Terzo Settore e Associazioni, Politiche Educative Educazione, Istruzione, Formazione, Cultura Beni Culturali, Biblioteca e archivio storico, Servizi Istituzionali e Demografici. Infine ad Alessandra Santini, scelta come assessore esterno, le deleghe allo Sviluppo e Valorizzazione del Patrimonio, l’Edilizia Privata Patrimonio Decoro Urbano Attività Produttive. Al centro del programma della nuova giunta lo sviluppo turistico.R.C.