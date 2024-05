La frazione Ivino isolata dalla frana. Mobilitazione per gli 85 abitanti

Giornate di lavoro intenso a Collio, dove stanno per arrivare i fondi di somma urgenza messi a disposizione dalla Regione per ripristinare la strada che collega il paese alla frazione di Ivino, dove vivono 85 persone e dove ci sono alcune aziende agricole con animali, rimasti isolati dopo i temporali dell’altra notte. "La Regione – spiega il sindaco Mirella Zanini – ha messo a disposizione 230mila euro che ci serviranno per sistemare la strada e i sottoservizi. Nel frattempo non siamo rimasti con le mani in mano, per evitare quanto più possibile i disagi ai nostri cittadini. La protezione civile ha realizzato un percorso pedonale che serve a raggiungere le case e le aziende agricole. Acque bresciane ha temporaneamente ripristinato l’acquedotto, che andrà sistemato. Per chi ha problemi e deve trasportare cose pesanti o altro verso e dalla propria case, dobbiamo ringraziare il Gruppo Quad di Collio, che si è messo a disposizione, come la protezione civile coi suoi mezzi". Ha iniziato intanto a muoversi anche la comunità Montana di Valle Trompia.

"Nei più brevi tempi possibili metterà in sicurezza e sistemerà una strada agrosilvopastorale attualmente malmessa che congiunge Collio a Ivino, normalmente usata pochissimo – rimarca il sindaco –. Devo dire che c’è stata una bella reazione da parte di tutti e tutti stiamo lavorando per evitare il più possibile i disagi a coloro che vivono nella zona. Nelle prossime ore sono previsti temporali. Ci auguriamo non vi siano altri danni". Sembra che, dopo alcune ore di sole e tempo bello, le piogge e il vento forte torneranno, come accaduto nelle scorse ore a Coccaglio, dove una pianta si è schiantata sulla strada. Anche in Valpalot sono caduti alcuni alberi rinsecchiti dal bostrico, senza però causare problemi a persone o case.

Si segnalano danni ad alcuni vigneti e ad alcuni campi nella zona del Sebino e della Franciacorta, dove l’altro ieri si è abbattuta una violenta grandinata a macchia di leopardo. Alcuni sottopassaggi si sono allagati così come autorimesse e piani interrati. Gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile sono stati a decine.

Milla Prandelli