La Fiera dei libri e degli autori indipendenti

La Casa del Combattente di Mozzate ospita la prima edizione della “Fiera dei libri e degli autori indipendenti“, dedicata a tutti coloro che hanno scritto il romanzo della loro vita ma sono costretti a tenerlo nel cassetto perché non hanno ancora trovato una casa editrice disposta a credere in loro. Dalle 10 alle 18, una quarantina di espositori presenteranno libri autoprodotti e pubblicati in self-publishing, offrendo l’opportunità di incontrare autori che hanno scelto di essere "editori di se stessi". L’ingresso è gratuito e l’evento, organizzato dal Comune, rappresenta una rara occasione per scoprire il mondo dell’autopubblicazione.