La capitale della subfornitura. Ritorna Fornitore Offresi

Per tre giorni, dal 13 al 15 febbraio, Erba diventerà la capitale della subfornitura meccanica grazie alla 16° edizione di Fornitore Offresi, il salone internazionale di Lariofiere al quale partecipano 343 aziende espositrici e più altre 140 italiane ed estere che saranno rappresentate.

Nei tre padiglioni del polo fieristico delle province di Como e Lecco sarà rappresentato il meglio dell’industria meccanica, elettromeccanica, meccatronica, robotica e le ultime novità in materia di automazione industriale.

"Nel corso degli anni Fornitore Offresi ha saputo interpretare con precisione le esigenze del mercato - ha ricordato il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati - creando un ambiente favorevole per la nascita di nuove relazioni d’affari e per il consolidamento di collaborazioni durature. Questo evento rappresenta un’opportunità concreta di sviluppo B2B per le imprese, contribuendo al rafforzamento dell’economia locale e stimolando il continuo miglioramento delle performance aziendali, in particolare attraverso l’innovazione di prodotto e di processo".

Il salone è anche un omaggio alla vocazione metalmeccanica del Lario dove sono presenti oltre 4mila imprese che danno lavoro a più di 50mila addetti.