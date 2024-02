Leno, incidente fra camion scuolabus: un ferito, paura per 20 studenti

Leno (Brescia) – Incidente tra un camion e uno scuolabus con a bordo 20 ragazzini: grande spavento ma fortunatamente nessun ferito grave.

E’ accaduto questa mattina, giovedì 8 febbraio, poco prima delle 8 a Leno, in zona Cascina Finiletto di Sotto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre fra le cause c’è sicuramente la fitta nebbia che avvolgeva la zona, nelle campagne bresciane. Lo scuolabus è stato parzialmente distrutto nella parte anteriore ma tra gli studenti risulta solamente un ferito non grave, trasportato in codice giallo all'ospedale di Manerbio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verolanuova e i vigili del fuoco.La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per mettere in sicurezza l'area e per ripulire l'asfalto dal liquido perso dal camion a seguito dell’incidente.