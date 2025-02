Incidente sul lungolago. Auto contro un albero: muore donna di 67 anni

Era ospite di una Rsa Simona Butti, pensionata di 67 anni di Torno, affetta da una grave disabilità. Ieri alle 12.30 viaggiava sul veicolo guidato da un volontario dell’associazione Volontari Soccorso Bellagio destinato al trasporto disabili, che la stava trasportando. Ma l’uomo, un pensionato di 70 anni, mentre percorreva il lungolago Europa, ha avuto un mancamento e ha sbandato. L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 5, dove l’auto ha sbattuto contro un albero, con un urto che ha causato conseguenze per entrambi gli occupanti. Ma le condizioni più gravi sono state per la donna, trovata in arresto cardiocircolatorio probabilmente a causa dello spavento, e rianimata in posto. Ha resistito qualche ora grazie a quelle manovre intensive, ed è stata trasportata all’ospedale di Lecco, dove ha smesso di vivere nel pomeriggio.

I soccorsi sono arrivati subito in posto: il personale sanitario degli stessi Volontari del soccorso di Bellagio, assieme al 118 con l’automedica. Per il trasporto al Sant’Anna del conducente è intervenuto l’elisoccorso: nell’incidente ha riportato un grave trauma alla schiena. Le condizioni della donna erano invece più drammatiche: il medico ha cercato di rianimarla, e quando è riuscito a stabilizzarla, l’ambulanza l’ha portata al Manzoni, dove è arrivata verso le 13.30. la Locale di Bellagio è intervenuta per i rilievi, e ora dovrà stabilire cosa abbia causato l’uscita di strada: dai primi accertamenti, e dalla stessa dinamica, è quasi certo che il conducente ha avuto un malore, un mancamento di pochi attimi, che è bastato per fargli perdere il controllo. L’urto non è avvenuto a forte velocità, ma potrebbe essere stato sufficiente a spaventare la passeggera e a causarle l’arresto cardiaco. Pa.Pi.