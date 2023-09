Como, incidente tra auto e moto in via Oltrecolle: ferito il centauro

Como, 27 settembre 2023 – Scontro tra auto e moto con un ferito oggi poco prima delle 14 in via Oltrecolle.

Una donna di 56 anni alla guida di una Lancia Y, si è urtata con una moto su cui viaggiava un ragazzo di 18 anni. Il centauro, rimasto ferito dopo al caduta a terra, è stato portato in ospedale in codice giallo, e sottoposto agli accertamenti necessari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per agevolare la rimozione dei veicoli incidentati e per garantire la sicurezza del fondo stradale nel punto in cui si sono urtati auto e moto. Sulla dinamica, ancora da chiarire, sta lavorando la polizia locale.