Incidente in Alta Valle Intelvi, auto fuori strada: vigili del fuoco in azione tra ghiaccio e neve

Alta Valle Intelvi, 5 gennaio 2023 - Intervento di soccorso tecnico urgente in corso ad Alta Valle Intelvi, località Lanzo in via Sighignola, per la messa in sicurezza di un’auto con targa straniera che, probabilmente a causa della nevicata in corso, ha perso il controllo ed è finita fuori dalla sede stradale.

Il rapido intervento delle squadre di Centro Valle Intelvi e Menaggio ha scongiurato il rischio che la vettura coinvolta potesse scendere ulteriormente a valle rendendo ancora più complesse le operazioni di soccorso. Il conducente è rimasto illeso, fermo all'interno della vettura fino all'arrivo delle squadre. Sono in fase di valutazione le modalità di recupero del mezzo, a causa delle difficoltà causate dalla presenza di neve e ghiaccio.