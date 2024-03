Incidente a Como, schianto tra una moto e un’automobile: grave un anziano di 86 anni

Un anziano di 86 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente che ha coinvolto un’auto e una moto avvenuto giovedì mattina intorno alle 11.20 in via Anzani Francesco a Como, all’altezza del civico 37.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. I soccorritori, una volta stabilizzato l’ottantaseienne, lo hanno portato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna.

Non è chiara, al momento, la dinamica dell’incidente, ma gli agenti della Questura di Como sono sul luogo dello scontro per eseguire i rilievi e per stabilire eventuali responsabilità. Allertati anche i vigili del fuoco.