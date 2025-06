Esce di strada per evitare animale selvatico e cade in un dirupo per una ventina di metri: grave 43enne

Cernobbio (Como), 11 giugno 2025 – Grave incidente ieri sera, martedì 10 giugno, attorno alle 21.30 lungo la strada che sale al Monte Bisbino, sopra il Comune di Cernobbio (Como). Un automobilista di 43 anni è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Circolo di Varese dopo essere uscito di strada per evitare un animale selvatico apparso all'improvviso sulla carreggiata. Secondo quanto ricostruito la vettura è caduta in un dirupo per una ventina di metri e il conducente è stato sbalzato dall'abitacolo. In posto vigili del fuoco e soccorso alpino. L'automobilista è in prognosi riservata.

Questa mattina altri due gravi incidenti stradali sono avvenuti in Lombardia. Un motociclista di 54 anni è morto a seguito di uno scontro con un'auto, avvenuto questa mattina alle 8.30 a Solbiate Olona (Varese). Nell'impatto è rimasta ferita anche una ragazza di 23 anni, passeggera dell'automobile, che ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata all'ospedale di Legnano in codice giallo. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, un'auto infermieristica, un'ambulanza e i carabinieri.

Un altro incidente, sempre oggi, in via Giovanni Borghi a Varese. L’allarme è scattato alle 9.30 di questa mattina quando una donna di 70 anni è stata investita da un furgone. La donna – secondo quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) – è stata sbalzata di alcuni metri nell’impatto. La ferita è stata soccorsa e portata in condizioni critiche all’ospedale Circolo di Varese.