Ha perso il controllo dell’auto finendo per incastrarsi nella recinzione di un’abitazione. L’uomo di 38 anni che era alla guida è rimasto incastrato fra le lamiere. È successo ieri nel primo pomeriggio in via Olgelasca a Brenna. I vigili del fuoco hanno dovuto liberarlo dall’abitacolo e il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna.