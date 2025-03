Impiegato contabile, 1 posto. Requisiti: preferibile esperienza

in studi commercialisti, diploma in ragioneria o materie economiche oppure laurea. Mansioni: adempimenti contabili e fiscali per i clienti dello studio. Contratto: a seconda dell’esperienza. Sede: Como. Candidature: inviare cv a preselcomo@provincia.como.it, codice offerta 21143