Il Salone dell’orientamento è Young. Una bussola grazie a 175 stand. Erba, i ragazzi possono anche rivolgersi alla formatrice Laura Romano

ERBA

La formazione dei giovani è al centro di Young, il Salone nazionale dell’orientamento giunto alla sua 16^ edizione che ha preso il via ieri a Lariofiere e proseguirà fino a sabato. Il posto giusto per decidere cosa fare domani grazie agli stand di oltre 175 tra scuole, centri di formazione, università, consulenti del lavoro e ordini professionali pronti a offrire, anche attraverso colloqui mirati, chiarimenti sui vari percorsi di studi e i successivi sbocchi professionali.

L’evento organizzato dalla Camera di commercio Como-Lecco, Confartigianato imprese Como e Lecco e gli Uffici scolastici territoriali si è aperto ieri mattina con un convegno rivolto alle imprese per stimolarle a rendersi più attraenti nei confronti dei giovani, specie quelli ricchi di talento e con grandi competenze, con percorsi mirati per motivarli e farli crescere. Solo uno dei 180 convegni e appuntamenti informativi che proseguiranno questa mattina con la presentazione del report del Centro studi della Camera di commercio dedicato all’esperienza dei giovani tra formazione e lavoro e basato sulle esperienze di alternanza scuola-lavoro messe in atto sul Lario. A seguire la presentazione di un rapporto sulle "Professioni dello sport", un seminario sulla figura del "Geometra laureato" e approfondimenti legati alle professioni forensi, l’importanza della digital reputation, il rapporto tra cultura e turismo sostenibile, le competenze dell’imprenditore.

Il salone è articolato in due grandi aree: una dedicata alla formazione dopo la fine della scuola dell’obbligo e poi quella dedicata ai percorsi post-diploma dalla scelta dell’università al mondo del lavoro. "Il Salone Young è una delle iniziative più importanti e partecipate che organizziamo durante l’anno - sottolinea il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati - Il ruolo di Lariofiere come luogo al centro delle provincie di Lecco e Como permette di dare supporto e servizio a tutti i settori compreso questo che comprende la scuola statale, le università e le imprese. Inoltre, ci permette di tessere importanti relazioni tra i vari soggetti coinvolti". Per aiutare i ragazzi la pedagogista e formatrice Laura Romano sarà a disposizione anche con colloqui individuali mirati. Roberto Canali