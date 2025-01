Il restyling delle primarie. Le scuole cittadine cambiano volto

Ha fatto i “compiti“ delle vacanze l’amministrazione di Cantù che durante la pausa natalizia ha sistemato le scuole primarie della città. In particolare all’Istituto Chiara e Francesco d’Assisi di via Casartelli è stato sostituito l’impianto di illuminazione all’esterno e all’interno dell’edificio, in via De Gasperi all’Istituto Bruno Munari sono stati sistemati gli impianti idrico-sanitari, in via Daverio si sono rifatti i bagni e alla primaria di Fecchio sono state imbiancate aule e corridoi. Gli interventi si aggiungono ai lavori che sono stati compiuto l’estate scorsa grazie ai fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione, poco meno di un milione di euro finanziati dall’Unione Europea -Next Generation EU.

Su cinque progetti presentati dal Comune per la realizzazione e l’ampliamento delle mense scolastiche nelle scuole primarie di primo grado. Un terzo dei contributi, 336.000 euro, è stato destinato alla mensa della scuola Bruno Munari che è stata completamente rifatta. Gli altri fondi a disposizione sono invece andati alla primaria Fabio Degano (252mila euro), alla Vittorio Bachelet (168mila euro) e alla scuola primaria di Fecchio, 218.400 euro che sono stati impiegati per ampliare il refettorio della struttura. L’estate prossima invece si procederà alla ristrutturazione della mensa della scuola primaria di Mirabello.

All’inizio del nuovo anno i genitori possono disporre del servizio mensa dei propri figli attraverso una app, che si può scaricare sul cellulare, e che consente di effettuare i pagamenti dei pasti e comunicare la sospensione del servizio in caso di malattia o assenza. Un modo per rendere più efficiente il servizio a vantaggio prima di tutto dei piccoli utenti. Ro.Can.