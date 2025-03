Il quartiere dello sport . Investimento da 55 milioni fra Muggiò e Camerlata

Non c’è solo il lago, a Como hanno deciso d’investire anche sullo sport grazie all’aiuto di Regione Lombardia e dei privati con un progetto da oltre 55 milioni di euro che permetterà di creare un quartiere dello sport di oltre 100mila metri quadri collegando Muggiò con Camerlata e Albate. Sulle ceneri della piscina e del palazzetto, chiusi da anni e trasformatisi loro malgrado in monumenti al degrado, sorgeranno impianti modernissimi in gradi soddisfare, almeno così si augura il sindaco Alessandro Rapinese, le esigenze di tutti gli sportivi di Como e anche dell’intera provincia.

Il progetto si basa su un partenariato pubblico-privato e prevede due lotti distinti, per un’area complessiva di 42.875 metri quadrati. Nel primo lotto rientrano la nuova piscina e le opere connesse su una superficie di 13.121 metri quadrati, nel secondo fanno parte il palazzetto dello sport e le opere connesse con uno sviluppo di 29.754 metri. Rientrano nell’intervento anche un sovrappasso pedonale che consentirà di accedere all’area senza dover attraversare la Canturina.

Il palazzetto avrà una capienza di 434 posti a sedere, con tribune retrattili, e ospiterà diverse discipline sportive. La piscina sarà dotata di sei vasche, compresa una olimpionica lunga 50 metri a 10 corsie che ospiterà le partite della pallanuoto, completa di tribuna da oltre 500 posti, area bar e spazi di co-working, vasca polifunzionale all’aperto, spray park per bambini, spogliatoi estivi e un chiosco.

I due lotti richiederanno rispettivamente 26 e 30 mesi di realizzazione e costeranno rispettivamente 24 e 31 milioni di euro. A firmare il progetto un pool di aziende che comprende Arco Costruzione, Hona, Stea, J+S, City Green Light, H20 e BCC Leasing del gruppo Iccrea.

Alessandro Rapinese: "Questo il risultato dell’apertura ai privati chiamati a intervenire dove il pubblico è debole, come abbiamo fatto per il campo di rugby, poi naturalmente c’è l’aiuto dei nostri partner di regione Lombardia ai quali ci siamo rivolti. Ecco qui la lettera firmata da Attilio Fontana". Il Pirellone porterà in dote 4 milioni di euro già assegnati al Como, e mai utilizzati, ai quali aggiungeranno altri 4,5 milioni di euro. Palazzo Cernezzi è pronta a raddoppiare la cifra e poi ci saranno i privati che in cambio gestiranno l’impianto per 20 anni.

Ro.Can.