Il nuovo asilo nido, costruzione green con i fondi Pnrr "La struttura risponderà bene ai cambiamenti climatici"

Sarà a impatto zero o quasi il futuro nuovo asilo nido di Valmadrera. L’edificio sarà ecosostenibile per i materiali impiegati, dotato di pannelli fotovoltaici e di sistema di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche con una vasca di accumulo di 20 metri cubi, cioè di 20mila litri, che permetteranno di non sprecare preziosa acqua potabile. "La struttura risponderà bene ai cambiamenti climatici, con alti livelli di isolamento e vetrate dotate di schermature che evitano surriscaldamenti interni", spiega il sindaco Antonio Rusconi. L’opera verrà realizzata grazie ai fondi del Pnrr, il Piano nazionale di riprese e resilienza. "Sarà moderna, sicura, funzionale e particolarmente accogliente", prosegue il primo cittadini. L’asilo potrà ospitare fino a 44 bambini fino a 3 anni d’età, in modo da potenziare i servizi di istruzione e rendere Valmadrera una città a misura di genitori.