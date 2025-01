Il musical di Peter Pan arriva in città

Il musical dedicato alle avventure di Peter Pan, con la colonna sonora di Edoardo Bennato, andrà in scena sabato 11 e domenica 12 gennaio al teatro sociale. Tratto dal romanzo di James Matthew Barrie, con la regia di Maurizio Colombi lo spettacolo vedrà un nuovo cast composto da 20 performer. A dare il volto al bambino che non voleva crescere sarà il giovane Luca Nencetti: attore, cantante, ballerino e acrobata di grande esperienza. Il ruolo di Wendy toccherà a Martha Rossi, già talento di Amici di Maria De Filippi, mentre Lorenzo Tognocchi, vestirà i panni di Capitan Uncino. Ingresso alle 17, biglietti già disponibili in prevendita.