Il legno protagonista di un festival. Le opere di artisti e designer “arrederanno“ il centro di Cantù

Ancora una volta il legno e le sue mille lavorazioni saranno protagoniste della dodicesima edizione del Festival in programma dal 16 al 24 novembre a Cantù. Un’edizione che, nelle intenzioni, si propone come anteprima di un nuovo appuntamento primaverile rafforzando la sinergia con il Salone del Mobile di Milano. A guidare il Festival del Legno è il progetto del Museo Diffuso, giunto alla seconda fase di selezione del Bando Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo. Villa Calvi sarà il cuore della manifestazione di quest’anno, con mostre e installazioni pensate per mettere in contatto la storica tradizione artigiana di Cantù con la creatività contemporanea. Per la prima volta a Cantù sarà ospite l’artista Sandro Gorra, fra i più importanti art director e illustratori nel mondo della comunicazione. L’artista sarà protagonista di un percorso espositivo che si snoda tra la centralissima Villa Calvi e le vetrine de La Permanente Mobili di Piazza Garibaldi. In vetrina negli spazi Pro Cantù, due opere di Vittorio Bruno Bambini. Negli spazi di Enaip Cantù saranno esposte le collezioni Neoliberty e Razionalismo di Bruno Munari.

Il liceo artistico Fausto Melotti, aprirà a tutti il Museo Storico Scuola d’Arte, e curerà la mostra La Cornice allestita in Villa Calvi e il l’esposizione In-Book presso la Biblioteca Marchi. Non mancheranno laboratori per manipolare il legno e altri materiali dove i più piccoli metteranno alla prova le loro abilità. Carte di Legno vedrà protagonista il legno, visto e usato in un modo inconsueto, e si concluderà con un torneo nonni - nipoti. Infine, in vista del Natale, un laboratorio per creare il proprio albero in legno presso la scuola Waldorf di Cantù.