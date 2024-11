Il gigante India tra ambizioni e mille problemi

Niente di esotico, tanto di solidarietà. Una serata dedicata all’India quella organizzata il 28 novembre a Campione d’Italia, dalle 18 alle 22 nel locale Wineout. "È un appuntamento che sollecita la sensibilità individuale nei confronti di una realtà che non sempre il subcontinente indiano rivela - spiegano gli organizzatori - Dietro l’India come nuova potenza sulla scena del mondo resta spesso celata la miseria, specie di chi è solo e ammalato, colpito dalla lebbra". La serata servirà a raccogliere fondi per il Vimala Dermatological Centre Leprosy Home di Mumbai, dove le suore dell’Immacolata da 70 anni aiutano a debellare la malattia.