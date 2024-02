Il corso Tourism management. Opportunità all’Università Cattolica

Tourism management, sostenibilità e valorizzazione del territorio: è il nuovo corso di laurea triennale promosso dalle facoltà di Lettere e filosofia e Scienze linguistiche e Letterature straniere dell’Università Cattolica di Brescia per l’anno accademico 2024-25. Il percorso preparerà i giovani ad affrontare le sfide poste dal settore turistico, sulla base di solide competenze economico-gestionali, necessarie a governare le attività delle imprese del settore, integrate da conoscenze storico-artistiche e competenze linguistiche. Un’attenzione particolare sarà dedicata al tema della sostenibilità, ai suoi indicatori e alle implicazioni della sua traduzione operativa da parte degli attori del settore, pubblici e privati. Il focus sui temi della sostenibilità non è solo una concessione all’attualità, ma sollecita risposte sotto diversi profili, per garantire lo sviluppo delle imprese che vi operano, e per contrastare fenomeni deteriori, come l’overtourism.