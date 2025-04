Il campione aiuta i bimbi ricoverati

Campione in sella alla sua moto e anche di solidarietà Jacopo Cerutti, vincitore dell’Africa Eco Race 2025 che ha devoluto il ricavato dell’asta di solidarietà organizzata con l’abbigliamento indossato in gara al reparto di Pediatria-Centro fondazione Mariani per il bambino fragile dell’ospedale Sant’Anna e al reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù. "Ringraziamo Jacopo per la sua vicinanza e attenzione – sottolinea il dottor Angelo Selicorni primario della Pediatria-Centro Fondazione Mariani per il bambino fragile –. Tra i suoi numerosi impegni trova sempre del tempo per noi e i nostri piccoli pazienti". Dopo un titolo europeo e quattro italiani, Cerutti nel 2015 ha iniziato a correre i Rally Raid, dimostrandosi molto adatto alla specialità e finendo la sua prima Dakar al dodicesimo posto e primo degli italiani. Il suo nuovo traguardo adesso sono i Rally Raid Internazionali e quest’anno, così come già nel 2024, ha vinto l’Africa Eco Race. Alla consegna della donazione di oltre 3mila euro insieme al dottor Selicorni, sono intervenuti Lydia Salice e Antonio Bizzozero dell’associazione Silvia e Gianni Galimberti vice presidente de Il Giardino di Luca e Viola.