I parcometri diventano hub multimediali

C’era anche una delegazione di tecnici appositamente arrivati da Chicago, negli Usa, ieri mattina a Palazzo Cernezzi alla presentazione dei nuovi servizi che saranno presto disponibili grazie ai nuovi parcometri posizionati in città. Oltre a pagare la sosta utilizzando denaro contante, carte di credito e bancomat i dispositivi dell’azienda Touch Flowbird Italia entro la fine dell’estate diventeranno dei veri e propri sportelli interattivi per acquistare biglietti di trasporto, pagare multe o anche prenotare un posto a teatro o al cinema. "Le applicazioni di questi dispositivi sono molteplici - spiega l’assessore al Turismo, Enrico Colombo - e nuove integrazioni si possono sempre aggiungere. Ad esempio pagare le multe utilizzando i parcometri consentirà a tanti turisti stranieri di non perdere tempo facendo la coda, come capita oggi, di fronte al comando della Polizia municipale". E l’esempio di Como è guardato con grande interesse anche da Dennis Pedrelli, amministratore delegato del Chicago Parking Meters ovvero le aree di sosta della terza città degli Stati Uniti che conta quasi 3 milioni di abitanti. "Siamo qui su invito dell’azienda Touch Flowbird che fornisce servizi anche a noi. Anche se Como ha solo 80mila abitanti, come uno dei quartieri della nostra città, l’esperimento che sta compiendo per noi è molto interessante - spiega - Anche a Chicago, soprattutto in primavera e durante l’estate, quando le temperature sono miti e si torna a vivere all’aperto, pensare di sfruttare i parchimetri come hub multimediali può essere molto utile per rendere ancora più smart la nostra città".