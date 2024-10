I nostri tesori da scoprire grazie al Fai

Tredicesima edizione per le Giornate FAI d’Autunno, uno dei più amati eventi di piazza dedicati al nostro patrimonio culturale e paesaggistico. In tutta la Lombardia luoghi poco conosciuti e valorizzati oppure insoliti e curiosi, alcuni solitamente inaccessibili, aprono al pubblico. Il programma su fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno. Chi partecipa alle Giornate FAI, animate e promosse dai Gruppi FAI Giovani con tutti i volontari, ha l’occasione di conoscere dimore storiche come Villa Balbianello (nella foto), chiese, castelli, collezioni d’arte, aree archeologiche, laboratori artigiani...