I lavoratori della Nonwovens manifestano a Palazzo Lombardia

Dal presidio di fronte all’impianto di via Corbé si sposteranno a Milano per manifestare di fronte a Palazzo Lombardia i lavoratori della Nonwovens, in stato di agitazione ormai da due mesi dopo che da Helsinki è arrivata la decisione della proprietà, il gruppo Suominen, di chiudere il loro impianto. Finora solo tre lavoratori sono riusciti a ricollocarsi, per gli altri 54 sono ancora in attesa di una soluzione, ma le posizioni tra l’azienda e i sindacati sono sempre più distanti. Le parti sociali hanno chiesto all’azienda di ricollocare i dipendenti nell’impianto di Cressa, in provincia di Novara, dove prosegue la produzione della salviettine di tessuto non tessuto, ma da Suominen è arrivata una fumata nera visto che la possibilità sarebbe concessa a non più di un paio di operai. Da qui la decisione di spostare il presidio a Milano approfittando dell’insediamento del Consiglio regionale. Sindacati e lavoratori chiederanno anche di essere ricevuti dal governatore Fontana. R.C.