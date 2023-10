I bimbi di Forcola creano cartelli: "Invito alla tutela dell'ambiente"

L’Amministrazione comunale di Forcola ha proposto per l’anno scolastico 202223 alla dirigente ed alle insegnanti della scuola Primaria e dell’Infanzia di Sirta-Forcola di realizzare un progetto educativo, consistente in disegni fatti dai bambini, aventi come tema l’educazione al rispetto dell’ambiente, degli spazi pubblici, dei cimiteri ecc., da trasformare da parte dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Tiziano Bertolini, in cartelli “stradali” per la sensibilizzazione sia degli studenti che della popolazione in generale, appunto al rispetto dei luoghi.

"Ha fatto piacere che la dirigente e le insegnanti abbiano accettato da subito con entusiasmo la richiesta - dichiara il primo cittadino di Forcola, Tiziano Bertolini -. Devo dire che sono pienamente soddisfatto del lavoro svolto dalle insegnanti nel corso dell’anno scolastico scorso e che hanno guidato i bambini nella realizzazione dei disegni, alcuni dei quali dal grande impatto.

Con questa iniziativa le scuole del plesso di Sirta hanno dimostrato di saper realizzare progetti di alto valore civico, apprezzati da tutti".

Il pubblico amministratore del piccolo paese della Bassa Valle, nel rallegrarsi per i risultati ottenuti dai piccoli, ricorda che i cartelli realizzati sono stati posizionati "in tutte le frazioni del Comune, nei luoghi pubblici e, in questi giorni, stanno suscitando il vivo apprezzamento da parte dell’intera popolazione, non soltanto dai genitori degli alunni".

Michele Pusterla