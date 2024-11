Gravedona, partono i lavori di riqualificazione di Palazzo Gallio

Gravedona ed Uniti, 11 novembre 2024 – Il polo culturale a palazzo Gallio, sede della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, ha avviato il cantiere per il rifacimento del tetto.

Un intervento finalizzato a valorizzare la bellezza del monumento storico e la sua posizione strategica. “Con l’obiettivo – spiega Mauro Robba, presidente della Comunità Montana - di far diventare Palazzo Gallio un polo culturale di riferimento per l’intero alto lago e di richiamo per eventi ed iniziative regionali e nazionali, dalla formazione d’eccellenza agli eventi culturali”.

Che aggiunge: “Gli studi svolti in questi anni ci confermano che garantire questa vocazione contribuirà allo sviluppo del nuovo modello di turismo sostenibile legato all’arte e alla cultura e alla bellezza del patrimonio ambientale dell’intera area”. Nelle scorse settimane si è concluso il restauro della cappella di Palazzo, opera finanziata dalla Comunità Montana ed eseguita dall’Accademia Aldo Galli di Como.

“Si tratta – prosegue Robba - del primo passo di un articolato piano per creare un percorso di visita del palazzo, oggi inaccessibile. Dal giardino, a sua volta oggetto di un recente intervento di riqualificazione, alla torretta est, una delle quattro grandi torri che dominano il lago, sarà allestito un itinerario di visita unico per le migliaia di visitatori che ogni anno scelgono l’alto lago come meta turistica”.

Il cantiere per il rifacimento del tetto durerà fino a primavera. L’investimento garantito dal fondo regionale del Piano Marshall, dal Bim e da fondi della Comunità Montana, è di 690mila euro.