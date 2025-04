Superenalotto, Lotto e 10eLotto, raffica di vincite in tutta la Lombardia. Ecco dove e quanto valgono

Milano. 19 aprile 2025 - Lombardia fortunata al gioco. oltre ai Gratta e Vinci da 2 milioni di euro a Erba e da 500mila a Giussano. pioggia di premi anche da Superenalotto, Lotto e 10eLotto dal concorso di ieri, giovedì 17 aprile 2025. Se avete dei dubbi consultate il nostro archivio delle vincite.

SuperEnalotto

Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Milano centrato un “5” da 24.093,35 euro nel Bar De Sario Damiano in via Tertulliano, 35. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20 marzo 2025 a Roma. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma questa sera venerdì 18 aprile. sale a 21 milioni di euro.

10eLotto:

Premi per quasi 30mila euro in Lombardia nel concorso di giovedì 17 aprile 2025. Come riporta Agipronews, centrati 15mila euro a Erba, in provincia di Como, grazie a un “7” Doppio Oro, realizzato in un punto vendita di via Cesare Beccaria. A questi si aggiungono 7.500 euro ad Alzano Lombardo (Bergamo), presso un esercizio di via Giuseppe Mazzini, e 7mila euro a Bergamo, in un punto vendita di via Giosuè Carducci.

Lotto

Nell’ultima estrazione di giovedì 17 aprile 2025, come riporta Agipronews, vinti in Lombardia oltre 35mila euro: a Montichiari, in provincia di Brescia, centrati due terni da 11.250 euro l’uno, realizzati in un punto vendita di via Monsignor Oscar Romero. A questi si aggiungono i 10.375 euro di Milano grazie a un ambo giocato in un esercizio di via degli Olivetani.