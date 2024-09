Gran Premio dei Sei Laghi. La sfida degli idrovolanti

CERNOBBIO (Como)

Una gara dal sapore antico quella che ospiterà la prossima settimana Villa d’Este, uno degli hotel più prestigiosi al mondo da anni sede del Forum Ambrosetti, dove torna il Gran Premio dei Sei Laghi organizzato con l’Aero Club Como, una delle più antiche e prestigiose competizioni riservate agli idrovolanti. La prima edizione risale addirittura al 1913 e fu vinto da Roland Garros, pioniere dell’aviazione francese e pilota di aerei da caccia durante la prima guerra mondiale al quale è stato intitolato lo stadio di Parigi che ospita uno dei quattro tornei del Grande Slam. Il Gran Premio dei Sei Laghi- Trofeo Villa d’Este, che avrà luogo il 20 – 21 settembre rappresenta la decima edizione in età moderna, da quando, nel 2013, la tradizione è stata ripresa, riconosciuta come gara open all’interno del Campionato Italiano della Specialità Volo Motore dall’Aero Club d’Italia, CONI e FAI (Fédération Aéronautique Internationale).

All’edizione 2024 parteciperanno 18 equipaggi e 36 i partecipanti, 12 dei quali provengono dall’estero. Per la prima volta concorrente alla gara, proveniente dal Regno Unito, e appartenente allo Royal Air Squadron, già in visita nel 2023. Ad aggiungere pathos e adrenalina, in un contesto sempre caratterizzato da grande fair play, sarà un equipaggio di giovanissimi piloti, provenienti dall’Istituto Casnati, che preso il PPL presso la Scuola di Volo di Como, si misureranno in gara. Sabato 21 a partire dalle ore 10.00, i cittadini potranno seguire la telecronaca della gara di fronte all’hangar, nel ‘Aero Village’ nell’area antistante all’hangar. Ro.Can.