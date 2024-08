Gli scienziati in erba si sfidano a ComoNext per “curare“ il pianeta

Verrà ospitata a ComoNExT, il polo dell’innovazione della provincia di Como, la settimana edizione di ’Cassini Hackathon’ la sfida tra giovani universitari delle facoltà scientifiche di tutta Europa chiamati a sfruttare le tecnologie spaziali per supportare la transizione verso un sistema economico sostenibile e la protezione dell’ambiente. La maratona scientifica si svolgerà simultaneamente in Italia, Albania, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Lettonia, Norvegia, Polonia, Romania, Spagna nel week-end del 13-15 settembre. L’evento è aperto sia a principianti che a esperti ed è per tutti una occasione per entrare in contatto con il settore e con persone che, in tutta Europa, condividono la stessa passione per lo Spazio.

"Siamo orgogliosi di poter ospitare la settima edizione di questo evento internazionale - spiega Ivan Parisi, direttore generale di ComoNExT - Il parco tecnologico rende disponibile per un intero weeke-end quel supporto in termini di competenza e di visione complessiva non sempre incontrabile in un’unica struttura". Per i tre finalisti italiani i premi possono raggiungere il valore di 14.000 euro in servizi di incubazione e orientamento.

Ro.Can.