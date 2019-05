Como, 26 maggio 2019 - Si preannuncia una domenica da bollino rosso per il traffico in città, dove come se non bastasse l’arrivo del Giro d’Italia ci si prepara anche alle elezioni, il Concorso di Eleganza Villa d’Este e la rievocazione della Battaglia di San Fermo. L’invito dell’amministrazione è di andare a votare per tempo, in mattinata o in serata, e godersi l’arrivo del giro spostandosi a piedi, con i mezzi pubblici e in bicicletta.

Tante le iniziative a corredo dell’arrivo della maglia rosa, tra mostre al Broletto e sul lungolago. Trenord propone un biglietto speciale andata e ritorno a soli 13 euro per arrivare in treno a Como da tutta la Lombardia con uno dei 179 treni che raggiungeranno le stazioni di Como San Giovanni e Como Lago. Dalle 5 alle 23 di domani rimarranno chiusi al traffico il Lungo Lario Trento e Trieste, piazza Cavour, via Fontana e via Cairoli che addirittura chiuderà dalle 21 di stasera. Dalle 15-15.30 e fino al passaggio del veicolo "fine corsa" vietato transitare in via Torno, piazza Amendola, via Manzoni, piazza del Popolo, Dante, via Grossi, per Brunate, per Civiglio, via dei Patrioti, piazza V Alpini, via Appiani, piazza Concordia, via Ghislanzoni, la Provinciale 37, via Zampiero, piazza Martignoni, via della Pila, via Rienza, Briantea, Piave, via Ambrosoli, viale Giulio Cesare, viale Roosevelt, viale Innocenzo XI, via Lucini, viale Varese, viale Cavallotti.

Dalle 15 di domenica i veicoli provenienti da Camerlata e diretti a Nord percorreranno via Napoleona, piazza San Rocco, via Grandi, viale Roosevelt contromano fino a via Lucini, viale Innocenzo XI. In senso inverso, le auto provenienti da Cernobbio e Ponte Chiasso, giunte in piazzale San Rocchetto verranno deviate lungo via Venini, via Regina, via Albricci, via Grandi, piazza San Rocco. Occhio anche a posteggiare l’auto nelle zone interessate dagli eventi.