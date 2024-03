Giardiniere perseguita ex moglie. Scatta il braccialetto antistalking

MARIANO COMENSE

Mesi di persecuzioni nei confronti della ex moglie, da cui si era separato a luglio scorso, senza farsene una ragione. Che ora hanno portato all’applicazione del braccialetto antistalking nei confronti di una giardiniere di 44 anni di Mariano Comense, con divieto di avvicinamento entro i 500 metri, a cui il giudice ha anche imposto l’obbligo di presentazione ai carabinieri per tre giorni la settimana. Dopo la fine del matrimonio, erano iniziati i pedinamenti e gli appostamenti nel suo luogo di lavoro, le tempeste di insulti, minacce, messaggi e telefonate, anche sulle utenze dei familiari della donna. Condotte aggravate dall’invio di foto con stracci insanguinati, e una foto con coltello e crocifisso utilizzata come immagine del profilo per alcuni giorni. I carabinieri, dopo aver ricevuto a gennaio la denuncia della donna, hanno proceduto con le indagini, sentendo anche i familiari che hanno parlato di abuso di alcol da parte dell’uomo. Pa.Pi.